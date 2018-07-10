СМИ узнали о планах Украины возобновить совместный ядерный проект с Россией

10.07.2018 18:29

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины видит перспективы возобновления сотрудничества с Россией по ряду энергетических проектов.

Об этом говорится в письме за подписью главы Минэнергоугля Игоря Насалика в адрес замглавы российской госкорпорации "Росатом" Кирилла Комарова.

Согласно тексту письма, копия которого имеется в распоряжении "Экономической правды", Минэнергоугля благодарит российскую сторону за приглашение принять участие в переговорах по ряду ключевых энергетических вопросов и подтверждает свою "заинтересованность в дальнейшем развитии двухсторонних отношений".

"Учитывая существующий высокий уровень кооперации в сфере атомной энергетики, перспективы для наращивания сотрудничества, а также необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства ТВЕЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля 2018 года", - говорится в письме.

В 2010 году Кабинет министров Украины утвердил российскую компанию "ТВЕЛ" (входит в структуру "Росатома") победителем конкурса по отбору технологий строительства завода по фабрикации ядерного топлива. Завод должен был быть построен в Кировоградской области, начать производство тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) и тепловыделяющих сборок на нем планировалось в 2015 году. Однако в середине 2015 года в связи с агрессией России украинская сторона приняла решение свернуть проект.

Источник Апостроф.