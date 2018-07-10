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Водоемы смерти: украинские спасатели озвучили страшную статистику
С начала года на водоемах Украины утонуло 553 человека. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в понедельник, 9 июля.
"Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 553 человека, из которых 52 ребенка. При этом спасено 327 граждан, в том числе 40 детей… Только в течение выходных, 7-8 июля, на водных объектах страны погибли 20 человек", – говорится в сообщении, передает Корреспондент.
Так, в Киеве за сутки спасатели три раза получили вызовы об обнаружении утопленников в Днепре. Еще три смертельных случая зафиксировали в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что в селе Михальче Ивано-Франковской области мужчина утонул в Днестре, но при этом сумел спасти троих детей. Его тело не смогли найти.
Напомним, в июне из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых в водоемах утонули 12 детей
Теги: Донбасс, смерть, водоем, утопленник
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