Чрезвычайная ситуация в Крыму: оккупанты признали катастрофу

11.07.2018 08:16

Как сообщает replyua.net, в Джанкойском и Ленинском районах аннексированного Россией Крыма выявлена гибель сельскохозяйственных культур из-за засухи. Об этом стало известно в ходе заседания "Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Крыма".



Как сообщают оккупанты, общая площадь пострадавших посевов составила 1680,634 га. В связи с этим, для компенсации прямых затрат сельхозтоваропроизводителям, на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о расширении границ зон чрезвычайной ситуации и включение в них Джанкойского и Ленинского района. По итогам совещания были приняты соответствующие решения и определены основные направления работы последующих заседаний.



Напомним, что во временно оккупированном Крыму открытие нашумевшего моста через Керченский пролив не принесло ожидаемых Россией результатов.Крымский мост не решил проблему нехватки туристов, а наоборот дал противоположный эффект – жители оккупированного полуострова массово ринулись в Кубань.