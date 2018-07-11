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Фейсбук забанил украинцев из-за FIFA

11.07.2018 21:48
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Фейсбук забанил украинцев из-за FIFA

Facebook начал массовую блокировку украинских аккаунтов.

Как уже сообщал «Новый День», за скандирование националистического лозунга «Слава Украине!» игроку сборной Хорватии Домагою Виды вынесли предупреждение, а члена тренерского штаба Огнена Вукоевича, посвятившего «Незалежной» победу Хорватии в матче с Россией, лишили аккредитации по решению Хорватского футбольного союза.

Недовольные позицией FIFA, оценившей выходку членов хорватской сборной, как политическую провокацию, украинцы решили отомстить организации, занизив ее рейтинг в Facebook и массово оставляя оскорбительные комментарии. Самую низкую оценку – 1/5 на странице FIFA оставили около 200 тысяч человек.

После этого украинских пользователей в Facebook начали банить или заставлять пройти аутентификацию аккаунтов: теперь те, кто голосовал за снижение рейтинга FIFA, заявляют, что их заблокировали и клянут уже саму сеть, обвиняя ее в подыгрывании «политизированной» ФИФА и «российским интересам», пишет «Комсомольская правда – Украина».

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, украинцы, блокирование, Фейсбук
 
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