Фейсбук забанил украинцев из-за FIFA

11.07.2018 21:48

Facebook начал массовую блокировку украинских аккаунтов.

Как уже сообщал «Новый День», за скандирование националистического лозунга «Слава Украине!» игроку сборной Хорватии Домагою Виды вынесли предупреждение, а члена тренерского штаба Огнена Вукоевича, посвятившего «Незалежной» победу Хорватии в матче с Россией, лишили аккредитации по решению Хорватского футбольного союза.

Недовольные позицией FIFA, оценившей выходку членов хорватской сборной, как политическую провокацию, украинцы решили отомстить организации, занизив ее рейтинг в Facebook и массово оставляя оскорбительные комментарии. Самую низкую оценку – 1/5 на странице FIFA оставили около 200 тысяч человек.

После этого украинских пользователей в Facebook начали банить или заставлять пройти аутентификацию аккаунтов: теперь те, кто голосовал за снижение рейтинга FIFA, заявляют, что их заблокировали и клянут уже саму сеть, обвиняя ее в подыгрывании «политизированной» ФИФА и «российским интересам», пишет «Комсомольская правда – Украина».

Источник: https://from-ua.com