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Ярош набирает детей в лагерь «УДА» для подготовки к «уничтожению России»
11.07.2018 08:30
Нардеп Украины и экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош объявил о наборе детей в лагерь национально-патриотического воспитания молодежи «Юный доброволец УДА».
Так, на своей странице в соцсети Ярош написал: «Мы, украинские добровольцы, наряду с выполнением боевых задач на линии фронта, готовим молодое поколение к защите Украины и уничтожения нашего извечного врага, империи-агрессора России».
Известно, что на обучение принимают детей от 14 до 18 лет. В ходе их пребывания в лагере, детей будут обучать «практическим навыкам тактики боя и выживания на войне».
Источник: https://donpress.com/
Теги: Донбасс, дети, лагерь, подготовка к школе, Ярош
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