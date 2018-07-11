Ярош набирает детей в лагерь «УДА» для подготовки к «уничтожению России»

11.07.2018 08:30

Нардеп Украины и экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош объявил о наборе детей в лагерь национально-патриотического воспитания молодежи «Юный доброволец УДА».

Так, на своей странице в соцсети Ярош написал: «Мы, украинские добровольцы, наряду с выполнением боевых задач на линии фронта, готовим молодое поколение к защите Украины и уничтожения нашего извечного врага, империи-агрессора России».

Известно, что на обучение принимают детей от 14 до 18 лет. В ходе их пребывания в лагере, детей будут обучать «практическим навыкам тактики боя и выживания на войне».

Источник: https://donpress.com/