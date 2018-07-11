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Любитель потрогать: в сети опубликовали видео извращенца в маршрутке

11.07.2018 19:55
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Любитель потрогать: в сети опубликовали видео извращенца в маршрутке

В одном из пабликов Соломенского района Киева появилось фото и видео с мужчиной, который незаметно пристает к женщинам в общественном транспорте. Пост опубликовала в Los Solomas киевлянка Юля Волошина, передает Бизнес.Медиа.

"Хочу прославить любителя женских попок, частенько промышляющего в маршрутках (239, например)", - так подписала девушка сделанные ею кадры.

Пользователи бурно отреагировали на пост девушки. Одни возмущались действиями незнакомца и предлагали для него способы наказания, другие рассказывали об аналогичных случаях, третьи предлагали Юле немедленно удалить публикацию. Кроме того, в комментариях отметили страницу полиции с просьбой найти мужчину.

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Киев, маршрутка, извращение
 
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