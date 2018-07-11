Сенат США представили проект резолюции по аннексии Крыма

11.07.2018 10:58

В Сенате США представлен проект резолюции, осуждающей незаконные попытки России аннексировать украинский Крым.

Посольство Украины в США отмечает: «Двухпартийная группа сенаторов во главе с сопредседателем Комитета иностранных отношений Сената США Робертом Менендесом и сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом внесла на рассмотрение Сената проект резолюции, осуждающей незаконные попытки Российской Федерации оккупировать украинский Крым».

В документе указано, что Крым является частью суверенной территории Украины и политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу полуострова.

Данная резолюция осуждает факты нарушения прав человека в аннексированном Крыму и подчеркивает ответственность России за эти преступления.

При этом сенаторы призывают правительство США продолжать применять политику санкций в отношении России.

Источник: https://donpress.com