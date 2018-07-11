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Украинцев огорчили прогнозом курса доллара на три ближайших года

11.07.2018 20:42
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Украинцев огорчили прогнозом курса доллара на три ближайших года

В Минэкономразвития и торговли Украины озвучили прогноз курса национальной валюты по отношению к доллару США на три ближайших года.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в «Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы», подготовленном при участии ведомства. В соответствии с обзором, с текстом которого ознакомились журналисты «Экономической правды», средний курс доллара в 2018 году составит 27,5 гривен. 

В то же время, министерство разработало три сценария развития экономической ситуации в стране. В базовом сценарии предусмотрено осуществление реформ и сохранение благоприятных условий на мировых рынках. Если он реализуется, курс национальной валюты в 2019 году составит 28,2 гривен за доллар, в 2020 - 29,7 грн./доллар, в 2021 - 30,4 грн./доллар.

При реализации оптимистического сценария и сохранения благоприятной ситуации на внешних рынках – курс гривны в 2019 году составит 29,4 грн./доллар, в 2020 - 28,3 грн./доллар, в 2021 - 28,3 грн грн./доллар. В пессимистическом сценарии прописан средний курс гривны в 2019 году на уровне 29,7 грн./доллар, в 2020 - 32 грн./доллар, в 2021 - 33,5 грн./доллар. 



Теги: Украина, Донбасс, доллар, курс валют
 
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