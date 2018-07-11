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В Украине ожидается рост цен на энергоносители для населения

11.07.2018 18:08
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В Украине ожидается рост цен на энергоносители для населения

В ближайшие несколько лет в Украине ожидается повышение цен на электроэнергию и природный газ для населения. Такие прогнозы сделало Министерство экономического развития Украины (МЭРТ).

Агентство «Интерфакс-Украина» приводит цифры из проекта постановления правительства, касающегося прогнозов социального и экономического развития на 2019−2021 годы.

В частности, МЭРТ сообщает о росте розничных цен на газ для населения. В декабре 2018 года, относительно декабря прошлого года, цена увеличится на 18%, в 2019 году — на 5−8%, в 2020 году — на 14%, а в 2021 — цена на изменится.

Что касается электроэнергии, сообщает МЭРТ, то увеличения стоимости в 2018 году не будет. Но с 2019 по 2021 цена на электроэнергию для населения будет возрастать на 25% ежегодно.

Для предприятий тарифы вырастут уже в 2018 году — на 16%. А в период с 2019 по 2021 предполагается повышение стоимости электроэнергии на 10% каждый год.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, энергетика, повышение
 
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