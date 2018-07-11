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Водители авто на еврономерах заблокировали движение в центре Киева
Протестующие водители автомобилей на еврономерах в рамках «Акции за защиту и доступную растаможку» заблокировали центр Киева.
Так, более сотни автомобилей на европейских номерах перекрыли проезд от метро «Арсенальная» до Европейской площади, что повлекло за собой определенные неудобства, уже с 08:00 в столице образовались пробки.
На данный момент заблокирован Кабинет Министрив Украины, Верховная Рада, ул. Грушевського, ул. Шовковичная, ул. Садовая, ул. Липская, ул. Институтская, Правительственный квартал.
Сообщается, что активисты обещают сделать акцию бессрочной, они приехали под Верховною Раду в 06:00.
По данным, протестующие требуют, что Кабинет Министров принял решение, позволяющее полиции проверять автомобили на иностранных номерах и применять штрафные санкции в соответствии с таможенным законодательством.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Киев, водитель, акция, протест, автомобиль
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