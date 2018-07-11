Житель Киева изобрёл уникальный заменитель морозилки

11.07.2018 09:45

Евгений Лопатин рассказал, как мечтал о холодных напитках и изобрел прибор, который сможет охладить всё, что можно, и при этом быстрее морозилки. Как информирует replyua.net, уникальный прибор способен охладить напиток раз в тридцать быстрее, нежели любая морозильная камера.

Так, отмечено, что данный прибор способен также поддерживать выбранную температуру охлаждения. По словам киевского изобретателя, достаточно включить прибор, взять жидкость, что вы хотите остудить, выбираете нужную вам температуру и нажимаете кнопку запуска. Отметим, что для подтверждения работы созданного прибора Евгений даже провел наглядный эксперимент.

В момент эксперимента была взята вода температурой в 23 градуса. Всего за минуту температура напитка изменилась до 14 градусов. Также создатель удивительного прибора отметил, что аппарат способен охладить жидкость и до одного градуса, после поддерживая выбранную температуру.

Сам Евгений не рассказывает принцип работы прибора, поскольку он уже его запатентовал и желает в будущем продвигать свою продукцию на мировом рынке. Отметим, что над проектом столичный гений работает вместе с товарищем. Один занимается совершенствованием аппарата, а второй – его продвижением.