Бойцам ООС предложили сдаться России: в Сети показали новый "креатив" от пропагандистов для ВСУ

12.07.2018 19:32

Подконтрольные Кремлю террористы пытаются всеми силами вывести из себя бойцов ООС и порой осмеливаются на такие действия, в результате которых становятся самыми настоящими посмешищами. Орки стали рассылать украинским военным СМС с угрозами.

При этом текст написан на украинском языке. Результаты всех этих "страшилок" оказались ожидаемыми. "Предупреждения" путинских вояк никто всерьез не воспринимает, передает "Диалог.UA".

Об очередных потугах боевиков и пропагандистов рассказал нардеп Дмитрий Тымчук в соцсети Faсebook, сравнив при этом советскую закрытую структуру пропаганды и нынешнюю российскую. "Речь идет об одной из самых закрытых структур – 7-м специальном управлении ГлавПУРа СА и ВМФ СССР. Задачи – "работа среди населения и военнослужащих противника" (то, что сейчас называется информационно-психологическими операциями). Здесь служила военная элита: при всей массе чьих-то сынков хватало офицеров, каждый из которых – полиглот, тонкий психолог, интеллектуал", - отметил нардеп.

На данный момент на оккупированном Донбассе, по словам Тымчука, работают не покладая рук продолжатели 7-го управления, это российские военные ИПсОшники. Действия россиян в адрес воинов ООС заставляют порой сомневаться в умственных способностях военных РФ, которые стали рассылать бойцам ВСУ сообщения "пораженческого характера".

"На мозговыносящем суржике с претензией на украинский язык, дичайшими орфографическими ошибками, полные "креатива" в стиле "укр, сдавайся!". Результат таких ИПсО прямо обратен замыслу, и ничего, кроме смеха, не вызывает", - едко добавляет Дмитрий Тымчук. Он также пишет, что российские "спецы" от советской армии переняли две главные функции. "Скудоумие и, пардон, ж***рукость. Что для нас, в принципе, вовсе не плохо", - резюмировал нардеп.