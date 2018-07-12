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Грозы, ливни и шквальный ветер до 20 м/с: синоптики предупредили об опасной погоде
Пресс-служба ГосЧС Украины предупреждает о сильных ветрах, грозовой погоде и ливнях практически во всех областях страны. Сегодня, 12 июля, в большинстве областей Украины синоптики советуют ожидать грозы и сильные дожди, передает "Диалог.UA".
Данную информацию сообщает пресс-служба ГосЧС Украины. Согласно прогнозам Укргидрометцентра, по всей территории нашей страны за исключением Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областей ожидаются грозы. Кроме того, в дневное время суток в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской области местами будут сильные дожди. Также эксперты предупреждают, что в Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях стоит опасаться шквальных ветров скоростью до 15-20 м/с
Теги: Донбасс, ветер, гроза, прогноз погоды
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- Зеленский вышел на второе место в рейтинге кандидатов в президенты16:00
- В «ДНР» боевикам, получившим увечья, отказывают в назначении пенсий15:48
- Российско-террористические войска поплатились за срыв режима тишины: озвучены потери противника15:31
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