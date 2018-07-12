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«Кока умер»: в сети сообщили о смерти российского наемника из Москвы

12.07.2018 19:58
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«Кока умер»: в сети сообщили о смерти российского наемника из Москвы

В социальных сетях пользователи сообщили о смерти российского наемника из Москвы Карлюка Николая Викторовича, известного по позывному «Кока».

Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что «Кока» был родом из Москвы, где родился 04/08/83, передает donpress.com.

В социальных сетях друзья ликвидированного боевика сообщают, что он умер в России от болезни 07/06/18.

Данные по боевику внесены в базу сайта «Миротворец».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, смерть, ликвидация, боевик, наемник, соцсети
 
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