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Путин продлил контрсанкции против Украины и стран Запада
Президент России Владимир Путин продлил до конца 2019 года продуктовое эмбарго, введенное в ответ на санкции ряда стран, в том числе Украины.
Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации РФ, передает apostrophe.ua.
"Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" и продленных указами президента РФ от 24 июня 2015 года №320, от 29 июня 2016 года №305 и от 30 июня 2017 года №293", - говорится в документе.
Согласно тексту указа, данное решение принято в целях защиты национальных интересов РФ.
Правительству РФ поручено осуществление мер, необходимых для реализации указа. Документ вступил в силу со дня его подписания, 12 июля.
В прежней редакции действие санкций заканчивалось 31 декабря 2018 года.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, Путин, указ, продукты, эмбарго, санкции, Запад, РФ
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- Путин продлил контрсанкции против Украины и стран Запада20:49
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