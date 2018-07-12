Зеленский вышел на второе место в рейтинге кандидатов в президенты

12.07.2018 16:00

Актер Владимир Зеленский оттеснил Анатолия Гриценко со второго места в рейтинге президентских симпатий украинцев, сообщает Телеканал новостей «24».

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией GfK Ukraine. Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, за него проголосовали бы 7% респондентов. Наибольшую поддержку Зеленский имеет в Киеве, а активно ему симпатизируют избиратели в возрасте от 18 до 24 лет. Лидером электоральных пристрастий среди возможных кандидатов остается Юлия Тимошенко – за нее свои голоса готовы отдать 10% украинцев. Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко видят президентом 6% опрошенных. На процент меньше поддержка у Юрия Бойко и Олега Ляшко. Лишь 5% опрошенных готовы проголосовать за действующего президента Петра Порошенко.

Основными факторами выбора кандидата респонденты назвали отсутствие за ним коррупционного шлейфа и нечестно нажитого имущества (44%) и настрой на смену страны (43%). Социологи отмечают, что ни один из вероятных претендентов не набирает более 10%. Поэтому новые политические лидеры имеют уникальный шанс на успех, однако времени для их кампаний остается мало.