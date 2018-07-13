Будут ли блокировать сайты: Тымчук рассказал о проблемах скандального законопроекта

13.07.2018 17:53

Законопроект о блокировке сайтов без решения суда вызвал волну негатива как у провайдеров, так и в СМИ, и этому есть объяснение

На сегодняшний день нету конструктивной дискуссии и предложений, которые сейчас можно рассматривать, чтобы дорабатывать законопроект №6688 о блокировке сайтов до завершенного состояния. В нынешнем виде принимать законопроект, вероятно, было бы не совсем верно. Но ставка на экспертное обсуждение провалилась. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал один из авторов законопроекта, народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Я понимаю, что для СМИ сегодня главное резонанс, дело в рейтингах, а не в сути законопроектов, и тому подобное. Но у меня вопрос к экспертам и политологам, которые присоединяются к подобному шуму. Почему у нас любой законопроект о нацбезопасности вызывает негативный резонанс? У меня впечатление, что за этим стоит один "режиссер", который может своё влияние запускать в сеть через свои ресурсы, и которое (влияние – Ред.) потом уже автономно резонирует в обществе", – отметил Тымчук.

По его словам, во время общения с представителями разных компаний интернет-провайдеров его убеждали, что блокировки сайтов технически невозможны, поскольку интернет в Украине устроен не так как в КНДР или РФ, и технически этого нельзя сделать.

"Потом, когда было решение СНБО по блокировке российских ресурсов – все получилось. Но я понимаю логику провайдеров, для них это лишняя работа, которая им и даром не нужна. Но единого мнения по провайдерам нет, что они могут, а что – нет", – отметил нардеп.

По словам Тымчука, не исключено, что поданный в Раду законопроект №6688 нужно будет как минимум доработать, а как максимум, – разделить на два отдельных проекта закона.

"Я склоняюсь к тому, что этот вариант законопроекта нужно отозвать, но на его основе сделать два – по киберугрозам и по информационной безопасности. Надеюсь, что экспертное сообщество и организации у нас когда-то перестроятся, перейдут от критики к каким-то предложениям. Если кто-то думает, что мы хотим быстро протолкнуть этот законопроект – это неправда. Мы за его широкое обсуждение", – подчеркнул Тымчук.

Кроме того Тымчук подчеркивал, что санкции, которые уже введены СНБО, в том числе и заблокировавшие доступ к российским сайтам, – неэффективны. Ведь даже в госструктурах эту блокировку обходят.

Источник: https://www.segodnya.ua