«Есть вероятность паники»: спецслужбы «ДНР» приведены в боевую готовность

13.07.2018 19:15

Боевики самопровозглашенной «ДНР» приказали привести в состояние «повышенной боевой готовности» так называемые спецслужбы, а причиной такого решения стали дымовые шашки с часовыми механизмами, сообщает replyua.net.

Согласно информации, предоставленной источником сепаратистского Telegram-канала WarGonzo, такие объекты якобы были найдены в людных местах оккупированного Донецка. Кроме того, известно, что 10 июля одну из дымовых шашек в коробке обнаружила женщина пожилого возраста возле торгового центра «Континет».



«Опасности при приведении в действие она практически не представляет, однако внезапно появившийся дым может способствовать панике. В особенности, когда закладок несколько», - сказал сотрудник спецслужб террористов.



Ранее уже сообщалось, что российский писатель-террорист Захар Прилепин, воевавший в свое время в рядах «ДНР», сообщил, что ее главарь Александр Захарченко считает себя и остальных жителей оккупированного Донбасса украинцами.