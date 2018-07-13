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Омелян рассказал о впечатляющих убытках Украины от Крымского моста
В текущем году украинский бюджет потерял не менее 500 миллионов гривен в связи с тем, что Россия построила Крымский мост, соединяющий аннексированный полуостров с материковой частью РФ.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода», с таким заявлением выступил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян. С его слов, главная проблема заключается в том, что мост ограничивает проходимость судов в порты Мариуполя и Бердянска.
«Самые скромные подсчеты показали, что в этом году мы потеряли уже полмиллиарда гривен. Это непосредственные потери в связи со снижением параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска, но этих потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самых судовладельцев, бизнеса. Я считаю, что это на миллиарды, и, возможно, даже не гривен», - отметил Омелян.
Ранее сообщалось, что на магистрали Крымского моста остановилось автомобильное движение. Кроме того, известно, что после открытия объекта возник ряд серьезных проблем: в значительной мере повысилась аварийность со смертельным исходом на дорогах, ухудшилась ситуация с экологией на полуострове.
Теги: Донбасс, Крым, мост, убытки, Керченский пролив
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