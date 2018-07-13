Перестаньте убивать угольную отрасль: Шахов вместе с шахтерами заночевал под Министерством энергетики

13.07.2018 12:55

Народный депутат, один из лидеров политической силы «Наш край» Сергей Шахов отстаивает права украинских шахтеров, на проблемы которых закрыли глаза представители власти.

В четверг, 12 июля, около 50 шахтеров остались ночевать под зданием Министерства энергетики и угольной промышленности. Вместе с ними прямо под окнами кабинета министра Игоря Насалика ночевал и Сергей Шахов.

Политик пришел к министерству вечером и принес уставшим активистам пищу и воду, после чего решил остаться вместе с ними.

«Если Кабмин и Верховная Рада не обратят внимания на шахтеров, то активисты будут требовать полностью поменять состав правительства. Я буду стоять с шахтерами до тех пор, пока Кабмин не примет решение о выплате всех долгов горнякам», — заявил Шахов.

Нардеп обратился к власти с призывом наконец услышать горняков Львовщины, Волыни, Луганщины, Кировоградщины и Донецкого края, отдать людям заработанные деньги и перестать убивать угольную отрасль Украины.

Напомним, как передавала Politeka, 12 июля, горняки Донбасса продолжили акции протеста в центре Киева. В митинге принял участие и народный депутат Украины, один из лидеров политической силы «Наш край» Сергей Шахов.

Колонна протестующих прошла от стен Верховной Рады к Министерству энергетики и угольной промышленности. Под стенами Минэнерго шахтеры пытались установить палатки для проведения бессрочной акции протеста, но столкнулись с противодействием Национальной полиции.

Выступая на митинге у Министерства энергетики, Сергей Шахов призвал усилить общественный контроль за деятельностью правительства. «Нужно, чтобы дети министров учились в Украине, чтобы дети министров лечились в Украине. Только так мы сможем навести порядок в нашем государстве», — заявил он.

«Возвращаем украинских министров. Ни грузинских, ни европейских, ни американских — возвращаем всех украинских министров. Тогда волонтеры, шахтеры, государственные деятели будут контролировать Кабинет министров. Только так мы сможем навести порядок в нашем государстве», — добавил Шахов.

Напомним, шахтеры требуют погашения задолженности по зарплате, выделения господдержки угольным предприятиям, отставки министра угольной промышленности Игоря Насалика и возвращения шахтам угольных пластов, незаконно переданных частным структурам.

Выступая на митинге у Министерства энергетики, Сергей Шахов призвал усилить общественный контроль за деятельностью правительства. «Нужно, чтобы дети министров учились в Украине, чтобы дети министров лечились в Украине. Только так мы сможем навести порядок в нашем государстве», — заявил он.

«Возвращаем украинских министров. Ни грузинских, ни европейских, ни американских — возвращаем всех украинских министров. Тогда волонтеры, шахтеры, государственные деятели будут контролировать Кабинет министров. Только так мы сможем навести порядок в нашем государстве», — добавил Шахов.

Напомним, шахтеры требуют погашения задолженности по зарплате, выделения господдержки угольным предприятиям, отставки министра угольной промышленности Игоря Насалика и возвращения шахтам угольных пластов, незаконно переданных частным структурам.

Источник : https://politeka.net