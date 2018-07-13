Спешите в обменники: доллар готовит резкий разворот, такого давно не было

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В ближайшее время курс доллара в Украине может достичь важной психологической отметки
Так, до конца текущей недели безналичный доллар в Украине будет торговаться около 26,0 грн, а наличный доллар в банках может зафиксироваться на отметке в 26,0/26,2 грн.
Об этом сообщил финансовый аналитик Вадим Иосуб.
По его словам, стоимость американской валюты может снизиться на 20 копеек.
«На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне за счет повышения активности экспортеров — продавцов валюты. Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,2 грн», — отметил эксперт.
При этом с прошлого четверга, 5 июля, официальный курс доллара США, устанавливаемый Национальным банком, снизился с 26,44 грн до 26,23 грн, или на 0,8%.
За аналогичный период средневзвешенный курс доллара на межбанке снизился с 26,43 грн до 26,23 грн, или на те же 0,8%.
В банках за неделю средние курсы покупки/продажи наличного доллара упали с 26,13/26,39 до 26,09/26,30.
Напомним, экономисты предупреждают, что на Украину надвигается новый финансовый кризис.
Эксперты говорят, что в последнее время крупнейшие инвестиционные банки и другие влиятельные игроки финансового рынка увидели ухудшение здоровья мировой экономики.
Специалисты предупреждают, что грядущий кризис может вызвать резкую девальвацию гривны.
«Есть риски, связанные с тем, что мир может войти в новый кризис. Связано это с тем, что периодичность кризисов составляет 8-10 лет. А последний мировой был в 2007-2008 годах. Сейчас уже начался переток капиталов из стран, которые считаются развивающимися рынками, в страны с более стабильными экономиками. К развивающимся рынкам относится и Украина», — предупреждает экономист Олег Устенко.
Напомним также, что национальную валюту уже в скором будущем может ждать крутое пике.
На днях в СМИ начал распространяться документ, который якобы является прогнозом НБУ. В нем говорится о том, что доллар до конца 2018 года может подорожать до 40,8 грн.
Регулятор отказывается комментировать этот документ, однако неофициально в НБУ говорят, что базовый курс доллара — меньше 29 грн/$ к концу этого года.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Обозреватель»
Теги: Донбасс, доллар, обмен валют, курс валют
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