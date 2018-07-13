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Украину могут принудить к миру: партизан рассказал о коварных планах России

13.07.2018 15:45
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Украину могут принудить к миру: партизан рассказал о коварных планах России

Попытка силового освобождения Донбасса может привести к тому, что Россия повторит «грузинский сценарий» и открыто введет войска на Донбасс.

Как передает replyua.net, такое мнение в эфире программы «Грани войны» на «Обозревателе» озвучил украинский партизан, бывший пленник самопровозглашенной «ЛНР» Владимир Жемчугов.

Он считает, что на сегодняшний день ускорение деоккупации Донбасса возможно только экономическое давление на РФ, а не военная сила.

«По состоянию на сегодня Россия находится возле украинской границы в Ростовской и Белгородской области и ожидает, когда мы начнем освобождение. Они думают, что мы начнем это делать сами, концентрируют силы, чтобы повторить то, что произошло в Грузии в 2008 году. Если мы силой начнем возвращать, сценарий «принуждения Украины к миру», повторится один в один. Войдут официально - с погонами, с опознавательными знаками российские войска», - рассказал украинский партизан. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, мир
 
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