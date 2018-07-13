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Украину накроют грозы и шквальный ветер

13.07.2018 12:10
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Украину накроют грозы и шквальный ветер

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условия почти по всей Украине на пятницу, 13 июля, передает НВ.

По всей стране, кроме восточных и большинства южных областей, ожидаются грозы.

В северных и центральных областях прогнозируют шквалы 15-20 м/с.

В Киевской области до конца суток будут грозы, местами шквалы 15-18 м/с. В Киеве также ожидаются грозы.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, ветер, гроза, прогноз погоды
 
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