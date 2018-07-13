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Украину ожидает дефолт в случае, если до 20 июля не возобновится сотрудничество с МВФ

13.07.2018 17:10
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Украину ожидает дефолт в случае, если до 20 июля не возобновится сотрудничество с МВФ

Для властей Украины крайне важно достичь договоренностей с Международным валютным фондом перед тем, как 20 июля у фонда начнутся каникулы, поскольку перенос приезда миссии МВФ на осень обернется риском неполучения Кабмином нового транша.

Как передает replyua.net, об этом заявил президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, информирует пресс-служба Ассоциации. Он отметил, что если миссия приедет в сентябре, то кроме поправок в закон об Антикоррупционном суде, тарифам на газ, добавится еще дополнительно бюджет на следующий год.

«Такой процесс может затянуться до 2019 года. Этот год является выборным, публичную помощь не стоит получать. И в таком случае стране может угрожать дефолт», — заявил Фиала.

По информации Европейской бизнес ассоциации, МВФ не ведет переговоров о сотрудничестве со странами во время избирательных кампаний. Это означает, что на время президентской и парламентской кампаний выделения траншей не будет. 



Теги: Украина, Донбасс, дефолт, МВФ
 
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