Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В центре Киева подрались министр и нардеп

13.07.2018 15:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В центре Киева подрались министр и нардеп

Сегодня в центре Киева министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и нардеп Сергей Шахов возле Минэнергоугля устроили потасовку, в которой оказался замешан и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Волынец опубликовал видео на котором видно, как шахтеры притормозили машину министра и после словесного конфликта между ними началась потасовка. В данном конфликте оказался замешан и председатель Независимого профсоюза горняков Украины, оттаскивая, таща министра за воротник рубашки, однако правоохранители разняли мужчин.

В то же время, в полиции Киева пока не комментируют произошедшее, а в Минэнерго заявили журналистам, что «не уполномочены комментировать данное событие».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, министр, Киев, драка, нардеп
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх