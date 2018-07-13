В ОРДО трупы боевиков собирают на «зеленках у поселков»

13.07.2018 19:00

В оккупированной Горловке боевики из состава «3-й мотострелковой бригады 1-го корпуса армии ДНР» продолжают нести потери, несмотря на перемирие.

Украинский блогер и врач из Енакиево Александр Чернов на своей странице в соцсети сообщает, что в морг Горловки привезли тела троих боевиков, уничтоженных за прошедшие дни. Он отмечает: «Все пулевые. По слухам, собрали на «зеленках у поселков».

Источник: https://donpress.com