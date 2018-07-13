В Украине запретили популярный препарат от отравления

13.07.2018 22:11

Обнаружены непредсказуемые побочные эффекты.



В Украине установили временный запрет на применение и реализацию таблеток "Энтеросгель ЕкстраКапс" для лечения отравлений и вывод токсинов из организма, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.



Такое решение Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утвердила в пятницу, 13 июля.



Речь идет о "Энтеросгеле ЕкстраКапс" капсулы по 0,32 грамма производства ЧАО "ЭОФ" КРЕОМА-ФАРМ ".



Запрет касается серии 190318. Его установили из-за непредвиденных побочных реакций при применении серии.