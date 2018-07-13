Война в Азовском море: ФСБ России задержали еще 2 торговых судна, - журналист

13.07.2018 12:27

Ночью, 13 июля в акватории Азовского моря ФСБ РФ задержала два торговых корабля, идущих из или в украинские порты Мариуполя/Бердянска. Как информирует replyua.net, об этом в Facebook сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел», главред издания BlackSeaNews Андрей Клименко.



Так, журналист пишет: «Касательно проблем в Азовском море – этой ночью было два задержания судов кораблями ФСБ России. Инциденты произошли вблизи Бердянской косы. Количество задержаний непосредственно в Азовском море с 17 мая текущего года достигло 65». При этом главред добавил: «13 июля 2018 года ориентировочно в час ночи по московскому времени примерно в 12,5 милях (23 км) к юго-востоку от Бердянской косы, береговой охраной ФСБ РФ был задержан греческий балкер MARIKANA (IMO: 9041772). Судно направлялось в Бердянск. Продолжительность задержания составила два часа, с 1:00 до 03:00».



Также журналист рассказал о еще одном задержании в акватории Азовского моря: «Кроме того, 11-12 июля 2018 года судно ожидало 27 часов в Керченском проливе разрешения на проход в Азовское море. Еще даже не отпустив MARIKANA, береговая охрана ФСБ на том же месте задержала судно, шедшее навстречу - из Мариуполя. 13 июля ориентировочно в 2 часа ночи по Москве примерно в 12 милях (22 км) к юго-востоку от Бердянской косы береговой охраной ФСБ РФ был задержан немецко-турецкий сухогруз F.ARSLAN 5 (IMO: 9139115). Судно идет из Мариуполя в Триполи (Ливан). Продолжительность задержания составляет также 2 часа».