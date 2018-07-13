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Зачем в дома и квартиры украинцев придут аудиторы
Через неделю, то есть 22 июля, в Украине вступит в силу закон об энергоэффективности зданий. Что он даст украинцам? Даст возможность сэкономить на отоплении. Большинство украинских многоэтажек нуждаются в утеплении. По мнению специалистов, в среднем, от 40 до 70% тепла не попадает в квартиры.
Часть теряется из-за плохо утепленных труб от котельной до дома, остальное уходит в щели и трещины в стенах, на крышах и окнах. Но чтобы провести утепление здания, необходимо заключение специалиста-энергоаудитора. Он посчитает, сколько и по какой причине уходит тепла, какого и сколько материала необходимо для утепления того или иного здания.
Если жильцы сами решат утеплять дом, то могут навредить зданию. Например, возьмут не той ширины утеплитель – и в комнатах появится плесень. Да и эффективность материала могут определить только специалисты. В законе указано, что в перечень проектной документации новостроек должен теперь входить и сертификат энергоэффективности.
Такой же сертификат должны иметь и здания площадью свыше 250 кв метров, где размещены органы власти. Есть несколько классов энергоэффективности. Класс А (редко) означает, что дом утеплен настолько, что платить за отопление надо будет вполовину меньше, чем по нормам. Класс В – экономия составит от 10 до 50%, класс С – от 5% экономии – до 9% потерь.
Класс D – до 75% потерь. И большинство украинских многоэтажек относятся к классу D. Конечно, суммы в платежках за отопление домов разного класса энергоэффективности тоже очень разные.
Новостройки есть только в крупных городах, таких как Киев, Харьков. Днепр и другие, а в маленьких городах новые дома не строят, квартиры продаются сплошь на вторичном рынке и об их энергоэффективности говорить не приходится.
Когда правительство запустит работу Фонда энергоэффективности, утепление зданий будет частично компенсировать государство. Украинцам надо будет вызвать энергоаудитора до утепления и после. По его заключению гражданам выдадут компенсацию, сумма которой будет зависеть от того, как повысилась энергоэффективность здания. Если осенью подорожает газ, да еще и субсидию не дадут (половине украинцев, получавших ее до этого), то поневоле придется утеплять свои жилища с помощью энергоаудитора или без него и надеяться на помощь государства.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, отопление, квартира, аудитор
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