Агрессор вздрогнет: Порошенко намерен превратить 55 французских вертолетов в боевые и отдать ВСУ

14.07.2018 21:04

Президент Украины намерен модернизировать и передать бойцам ВСУ на Донбасс часть французских вертолетов, которые закупаются для нужд МВД.

Планами на французские вертолеты Порошенко поделился на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA".

Сегодня, 14 июля, МВД Украины подписало очень важный контракт с французской корпорацией Airbus helicopters на закупку 55 многоцелевых вертолетов Н225, Н125 и Н145 для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и спасателей.

Порошенко, комментируя новость, напомнил силовикам, что на Донбассе продолжается кровопролитная война за независимость страны и призвал поделиться техникой.

Он отметил, что уже направил обращения и к премьер-министру Владимиру Гройсману, и к главе МВД Арсену Авакову с просьбой выделить часть новых вертолетов для ВСУ, которым техника намного нужнее. Порошенко подчеркнул, что французские вертолеты значительно усилят возможности оборонного сектора Украины.

Кроме того, украинский лидер еще и обсудил с руководством Airbus Helicopters, а также послом Франции в Украине Изабель Дюмон создание единой системы авиационной безопасности на базе силовых структур Украины.