Новое постановление Кабмина: чего ждать переселенцам

14.07.2018 08:20

На заседании правительства, 11 июля, принято постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины" для урегулирования вопросов назначения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, учета таких лиц и прохождения ими физической идентификации.

Указанным постановлением, в частности, предусмотрено:

предоставить право на получение денежной помощи детям, родившимся у внутренне перемещенных лиц после начала проведения антитеррористической операции или временной оккупации;

повысить размер пособия до 1000 грн студентам дневной формы обучения высших учебных заведений и учащимся учреждений профессионально-технического образования до окончания ими учебных заведений;

предоставить право несовершеннолетним детям, получившим паспорт гражданина Украины, самостоятельно обращаться за назначением пособия;

предоставить право на получение справки лицам, жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения антитеррористической операции, и несовершеннолетним детям, получившим паспорт гражданина Украины, независимо от наличия (отсутствия) регистрации места проживания, если информация о них внесена в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах;

освободить от необходимости прохождения физической идентификации лиц с инвалидностью I группы и лиц, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, получают социальные выплаты путем доставки на дом через ПАО "Укрпочта";

не проводить проверку внутренне перемещенных лиц, работающих в органах государственной власти и их территориальных подразделениях, органах местного самоуправления, правоохранительных органах и их территориальных подразделениях, во время процедуры назначения (восстановление) социальных выплат таким лицам.

Реализация норм этого постановления будет способствовать усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц.

Источник Трибун