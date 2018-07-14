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Новое постановление Кабмина: чего ждать переселенцам
На заседании правительства, 11 июля, принято постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины" для урегулирования вопросов назначения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, учета таких лиц и прохождения ими физической идентификации.
Указанным постановлением, в частности, предусмотрено:
предоставить право на получение денежной помощи детям, родившимся у внутренне перемещенных лиц после начала проведения антитеррористической операции или временной оккупации;
повысить размер пособия до 1000 грн студентам дневной формы обучения высших учебных заведений и учащимся учреждений профессионально-технического образования до окончания ими учебных заведений;
предоставить право несовершеннолетним детям, получившим паспорт гражданина Украины, самостоятельно обращаться за назначением пособия;
предоставить право на получение справки лицам, жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения антитеррористической операции, и несовершеннолетним детям, получившим паспорт гражданина Украины, независимо от наличия (отсутствия) регистрации места проживания, если информация о них внесена в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах;
освободить от необходимости прохождения физической идентификации лиц с инвалидностью I группы и лиц, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, получают социальные выплаты путем доставки на дом через ПАО "Укрпочта";
не проводить проверку внутренне перемещенных лиц, работающих в органах государственной власти и их территориальных подразделениях, органах местного самоуправления, правоохранительных органах и их территориальных подразделениях, во время процедуры назначения (восстановление) социальных выплат таким лицам.
Реализация норм этого постановления будет способствовать усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц.
Источник Трибун
Теги: Донбасс, изменение, Кабмин, переселенцы
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