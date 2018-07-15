Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов

15.07.2018 19:55

Попытка перемещения валюты через "границу" "ЛНР" завершилась уголовным делом, штрафом и конфискацией денежных средств на сумму в 40 тысяч долларов, пишут сепаратистские СМИ.





Так, в прошлом году боевиками был выявлен факт перемещения денежных средств через "границу" с изъятием валюты.

"По приговору Краснодонского городского районного суда ЛНР, вступившему в законную силу в мае 2018 года, обвиняемый признан виновным в совершении преступления и подвергнут штрафу в размере 72 тысячи рублей с конфискацией денежных средств в сумме 40 тысяч долларов США и двух тысяч рублей", – рассказал представитель "госкомтаможни".