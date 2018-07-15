Главная / Новости / Украина / Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов
Последние новости раздела
- В Украине в два раза подорожают ж/д билеты: названы сроки19:20
- Что изменилось за время ООС на КПВВ «Гнутово»19:08
- Чемпион по контрабанде: из Украины вывозят самое ценное, масштабы поражают18:46
- Украинцев оставят без любимых напитков: что происходит17:48
- Боевые действия в Украине могут закончиться противостоянием РФ и НАТО и даже ядерной войной, - Маломуж17:35
- На базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, есть пострадавшие-полиция 17:00
- В Украине обнаружена уникальная могила влюбленных16:47
- Порошенко об автокефалии: "Москва является дочерней по отношению к церкви в Киеве"16:38
- Обратно точно не вернемся: Переселенцы обживают новые квартиры в Мариуполе (Фото)16:02
- Человек Путина назвал даты вторжения России в Украину15:30
Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов
15.07.2018 19:55
Попытка перемещения валюты через "границу" "ЛНР" завершилась уголовным делом, штрафом и конфискацией денежных средств на сумму в 40 тысяч долларов, пишут сепаратистские СМИ.
Так, в прошлом году боевиками был выявлен факт перемещения денежных средств через "границу" с изъятием валюты.
"По приговору Краснодонского городского районного суда ЛНР, вступившему в законную силу в мае 2018 года, обвиняемый признан виновным в совершении преступления и подвергнут штрафу в размере 72 тысячи рублей с конфискацией денежных средств в сумме 40 тысяч долларов США и двух тысяч рублей", – рассказал представитель "госкомтаможни".
Источник: https://www.ostro.org
Теги: Донбасс, доллар, ЛНР, боевики
Читайте также:
- СМИ: Центр Луганска оцеплен, люди бегут
- "МГБ ЛНР" разгоняет информацию, что к "перевороту" причастны "дрёмовцы", - ИС
- Захарченко сказал, что "в "ДНР" все спокойно и что он ладит со всеми "слоями общества"
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- "Чекисты ЛНР" нашли вещдоки, что "переворот" готовился
- Что изменилось за время ООС на КПВВ «Гнутово»19:08
- На базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, есть пострадавшие-полиция 17:00
- С флешмобом, но без гуляний: Как в Мариуполе День металлурга отмечали16:16
- Обратно точно не вернемся: Переселенцы обживают новые квартиры в Мариуполе (Фото)16:02
- В Донецке обещают падение местной мобильной связи 12:26
- На Луганщине окло 90 шахтеров остались под землей из-за обесточивания10:10
- В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения08:45
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- В «ДНР» ищут, где получить российские права22:06
- Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс21:32
- Сбросьте Трампа: в Хельсинки вспыхнул бунт против встречи президента США с Путиным19:38
- В Украине в два раза подорожают ж/д билеты: названы сроки19:20
- Что изменилось за время ООС на КПВВ «Гнутово»19:08
- Чемпион по контрабанде: из Украины вывозят самое ценное, масштабы поражают18:46
- Ученым удалось обнаружить вирус зомбизма человека18:36
- Этот алкогольный напиток поможет избавиться от морщин18:25
- "Большая семерка" сделала важное заявление по MH17 и обратилась к России18:05
- Украинцев оставят без любимых напитков: что происходит17:48
- Боевые действия в Украине могут закончиться противостоянием РФ и НАТО и даже ядерной войной, - Маломуж17:35
- Эксперты назвали простые способы отпугивания комаров17:18
- Ученым удалось обнаружить вирус зомбизма человека18:36
- Этот алкогольный напиток поможет избавиться от морщин18:25
- Эксперты назвали простые способы отпугивания комаров17:18
- Это популярное лакомство поможет избавиться от боли в горле14:30
- С первого взгляда: самые влюбчивые знаки Зодиака13:15
- Мы трогаем это каждый день: простая вещь способна вызвать опасные болезни12:10
- Бесконечная любовь: самые преданные и надежные мужчины по знаку Зодиака09:23
- Сметана бессильна: Супрун рассказала всю правду об ожогах08:30
- Легко обмануть: самые доверчивые знаки Зодиака08:15
- Viva la Vida. От "перемоги" до "зради" – одно публичное извинение18:09
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО