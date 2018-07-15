- Эксперт рассказал, почему несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Украину примет в НАТО07:45
- В Харькове задержали банду торговцев оружием из зоны ООС07:10
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- Агрессор вздрогнет: Порошенко намерен превратить 55 французских вертолетов в боевые и отдать ВСУ21:04
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут17:31
- Переселенцам придется подождать свои пенсии17:14
- Решение суда об отмене проверок переселенцев не действует12:14
- Дожди и местами жара: прогноз погоды в Украине на неделю10:53
- Есть немалые шансы, что война может закончиться быстро - Наев08:28
- Новое постановление Кабмина: чего ждать переселенцам08:20
Эксперт рассказал, почему несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Украину примет в НАТО
То, что Украина может стать членом НАТО – это для руководства России – страшный сон, кошмар, которого в Кремле боятся. Но Путин успокаивается тем, что Украина членом НАТО не станет, по крайней мере, при его жизни.
Как передает replyua.net, такое мнение в интервью «112 Украина» высказал руководитель общественно-политического движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман.
По его словам, россиянине хорошо знают, что в Уставе НАТО есть правило, которое гласит, что в НАТО не принимают те страны, у которых есть территориальные конфликты со своими соседями. Тем не менее, на этом Брюссельском саммите прозвучала очень важная вещь – было заявлено, что к НАТО точно присоединиться Грузия, она уже давно начала проводить необходимую модернизацию армии. И тут важный момент – у Грузии похлеще Украины не разрешенные территориальные конфликты. То есть, если НАТО решит проигнорировать эти территориальные проблемы в случае с Грузией, значит Альянс может проигнорировать их и в случае с Украиной.
Леонид Гозман отметил, что каждый здравомыслящий гражданин России должен поддержать вступление Украины в НАТО, потому что России выгодно иметь у своих границ страны, входящие в эту военную структуру, ведь так намного прогнозированные действия самого Альянса. Хотя, по большому счету, возможно, с вступлением Украины в НАТО наконец-то начнется движение в НАТО и самой России.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, НАТО, аннексия
- Какую тактику Россия использует на Донбассе
- Канада не будет мириться с агрессией России
- Украина может стать членом НАТО даже при оккупированном Крыме – Heritage Foundation
- Пожертвовать Крымом, из Донбасса сделать "Приднестровье-2" - зять Кучмы озвучил свое видение будущего Украины
- Глава НАТО: Референдум в Крыму не будет иметь юридической силы
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- В «ДНР» ищут, где получить российские права22:06
- Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс21:32
- Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают20:41
- Украинские Т-72 и Т-64 будут "утюжить" врага: Украина вместо Конго отправит танки на Донбасс. ВИДЕО20:16
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ из-за «антитеррористической операции»19:51
- Новый компромат на Путина: Стрелков впервые рассказал, как российские военные брали штурмом Дебальцево19:27
- Оккупанты подрываются на собственных минах19:00
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО18:32
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут17:31
- Эксперт рассказал, почему несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Украину примет в НАТО07:45
- В Португалии узаконили смену пола без заключения медиков07:25
- В Харькове задержали банду торговцев оружием из зоны ООС07:10
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- В «ДНР» ищут, где получить российские права22:06
- Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс21:32
- Агрессор вздрогнет: Порошенко намерен превратить 55 французских вертолетов в боевые и отдать ВСУ21:04
- Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают20:41
- Украинские Т-72 и Т-64 будут "утюжить" врага: Украина вместо Конго отправит танки на Донбасс. ВИДЕО20:16
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ из-за «антитеррористической операции»19:51
- Viva la Vida. От "перемоги" до "зради" – одно публичное извинение18:09
- После ЧМ Россия пойдет в наступление на Украину?17:48
- 8 вещей, которых вы не знали о смерти16:30
- 7 болезней, которые передаются от матери14:57
- "Новый сифилис": появилась половая инфекция, вылечить которую вообще нельзя13:54
- Как получить пенсию и не умереть: Уже12 переселенцев не дожили до восстановления выплат13:35
- Почему детям отменили повторную прививку от туберкулеза12:56
- Украине грозит "принуждение к миру" - Владимир Жемчугов11:17
- Врачи рассказали, почему опасно спать без подушки09:55
- Трампу предложили крупную сделку с Россией: какова роль Украины08:08
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- "Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"