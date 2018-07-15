Эксперт рассказал, почему несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Украину примет в НАТО

15.07.2018 07:45

То, что Украина может стать членом НАТО – это для руководства России – страшный сон, кошмар, которого в Кремле боятся. Но Путин успокаивается тем, что Украина членом НАТО не станет, по крайней мере, при его жизни.

Как передает replyua.net, такое мнение в интервью «112 Украина» высказал руководитель общественно-политического движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман.



По его словам, россиянине хорошо знают, что в Уставе НАТО есть правило, которое гласит, что в НАТО не принимают те страны, у которых есть территориальные конфликты со своими соседями. Тем не менее, на этом Брюссельском саммите прозвучала очень важная вещь – было заявлено, что к НАТО точно присоединиться Грузия, она уже давно начала проводить необходимую модернизацию армии. И тут важный момент – у Грузии похлеще Украины не разрешенные территориальные конфликты. То есть, если НАТО решит проигнорировать эти территориальные проблемы в случае с Грузией, значит Альянс может проигнорировать их и в случае с Украиной.



Леонид Гозман отметил, что каждый здравомыслящий гражданин России должен поддержать вступление Украины в НАТО, потому что России выгодно иметь у своих границ страны, входящие в эту военную структуру, ведь так намного прогнозированные действия самого Альянса. Хотя, по большому счету, возможно, с вступлением Украины в НАТО наконец-то начнется движение в НАТО и самой России.