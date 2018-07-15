Макрон нанес удар в спину Путину

15.07.2018 11:51

Французский лидер Эммануэль Макрон не намерен приглашать российского президента Владимира Путина на саммит G7 в Биарицц, который пройдет в 2019 году.

Как информирует replyua.net, источники Reuters в Елисейском дворце отмечают, что президент Франции пошел на такое радикальное решение из-за того, что не видит значительных изменений в ситуации с Украиной.



В частности, источник отметил: «После саммита «Большой семерки» в Канаде Эммануэль Макрон сказал, что хотел бы пригласить Путина в Биарицц, однако такое решение будет зависеть непосредственно от выполнения Россией так называемых Минских соглашений для разрешения конфликта на Донбассе».



В это же время отмечается, что президент Франции собирается обсудить с Путиным военные конфликты на востоке Украины и в Сирии в день финала чемпионата мира по футболу, который состоится в воскресенье, 15 июля.