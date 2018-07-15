На Луганщине окло 90 шахтеров остались под землей из-за обесточивания

15.07.2018 10:10

Сегодня из-за аварийного обесточивания шахты во время грозы в населенном пункте Тошковка луганской области под землей оказалось почти 90 шахтеров.

ООО «Луганское энергетическое объединение» сообщает, что авария произошла в 18:48 из-за сильной грозы.

На предприятии отметили, что мобилизует все силы для спасения горняков — в Лисичанском РЭС организованы бригады для восстановления электроснабжения на шахту «Тошковская».

На данный момент непогода все еще бушует в Луганской области, а информация об авариях продолжает поступать.

Источник: https://donpress.com