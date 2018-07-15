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Права и штрафы: что нужно знать велосипедистам о новых ПДД

15.07.2018 09:00
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Права и штрафы: что нужно знать велосипедистам о новых ПДД

Хотя в Украине плохо налажена система для таких участников дорожного движения как велосипедистов, однако и для них есть определенные правила и обязанности. Украинцам рассказали об изменениях в ПДД и правах и обязанностях водиетлей.

Согласно действующего законодательства, до велосипедистов выдвигают жесткие требования и ужесточают штрафы, пишет Авто.Информатор.

Что запрещено:

-управлять велосипедом с неисправным тормозом и / или звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с выключенным фонарем (фарой) или без светоотражателей;

-двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;

-двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под надзором взрослых);

-во время движения держаться за другое транспортное средство;

-ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);

-перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сиденье, оборудованном надежно закрепленными подножками);

-буксировка велосипедов;

-буксировка прицепа, не предусмотренного для эксплуатации с велосипедом.

Штрафы

-Если велосипедист ездит навеселе, в таком случае ему грозит штраф в размере 136 гривен.

-За создание аварийной ситуации – взыщут примерно столько же – 170 гривен, или общественные работы сроком от 20 до 40 часов.

-Невыполнение велосипедистами правил дорожного движения влечет за собой наложение штрафа в размере 5 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 85 гривен.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, штраф, велосипед, ПДД
 
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