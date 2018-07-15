- Права и штрафы: что нужно знать велосипедистам о новых ПДД09:00
- В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения08:45
- Эксперт рассказал, почему несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Украину примет в НАТО07:45
- В Харькове задержали банду торговцев оружием из зоны ООС07:10
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- Агрессор вздрогнет: Порошенко намерен превратить 55 французских вертолетов в боевые и отдать ВСУ21:04
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут17:31
- Переселенцам придется подождать свои пенсии17:14
- Решение суда об отмене проверок переселенцев не действует12:14
- Дожди и местами жара: прогноз погоды в Украине на неделю10:53
Права и штрафы: что нужно знать велосипедистам о новых ПДД
Хотя в Украине плохо налажена система для таких участников дорожного движения как велосипедистов, однако и для них есть определенные правила и обязанности. Украинцам рассказали об изменениях в ПДД и правах и обязанностях водиетлей.
Согласно действующего законодательства, до велосипедистов выдвигают жесткие требования и ужесточают штрафы, пишет Авто.Информатор.
Что запрещено:
-управлять велосипедом с неисправным тормозом и / или звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с выключенным фонарем (фарой) или без светоотражателей;
-двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;
-двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под надзором взрослых);
-во время движения держаться за другое транспортное средство;
-ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);
-перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сиденье, оборудованном надежно закрепленными подножками);
-буксировка велосипедов;
-буксировка прицепа, не предусмотренного для эксплуатации с велосипедом.
Штрафы
-Если велосипедист ездит навеселе, в таком случае ему грозит штраф в размере 136 гривен.
-За создание аварийной ситуации – взыщут примерно столько же – 170 гривен, или общественные работы сроком от 20 до 40 часов.
-Невыполнение велосипедистами правил дорожного движения влечет за собой наложение штрафа в размере 5 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 85 гривен.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, штраф, велосипед, ПДД
- Проверку на безопасность труда не прошли 60 объектов Донецкой области
- Мариуполец в режиме нон-стоп на велосипеде преодолел 7027 километров
- СБУ нашла в Донецке наборы для шпионов
- Эксперт прогнозирует подготовку «Газпромом» «зеркального» ответа на решение Стокгольмского арбитража
- Экологические инспекторы устролили "облаву" на любителей птиц
- Донецкий велосипедист впервые в Украине отсудил у виновника ДТП 300 тысяч за моральный ущерб
- В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения08:45
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- В «ДНР» ищут, где получить российские права22:06
- Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс21:32
- Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают20:41
- Украинские Т-72 и Т-64 будут "утюжить" врага: Украина вместо Конго отправит танки на Донбасс. ВИДЕО20:16
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ из-за «антитеррористической операции»19:51
- Новый компромат на Путина: Стрелков впервые рассказал, как российские военные брали штурмом Дебальцево19:27
- Оккупанты подрываются на собственных минах19:00
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО18:32
- Права и штрафы: что нужно знать велосипедистам о новых ПДД09:00
- В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения08:45
- Сметана бессильна: Супрун рассказала всю правду об ожогах08:30
- Легко обмануть: самые доверчивые знаки Зодиака08:15
- Вскоре Землю "атакует" масштабная магнитная буря08:00
- Эксперт рассказал, почему несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Украину примет в НАТО07:45
- В Португалии узаконили смену пола без заключения медиков07:25
- В Харькове задержали банду торговцев оружием из зоны ООС07:10
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- В «ДНР» ищут, где получить российские права22:06
- Сметана бессильна: Супрун рассказала всю правду об ожогах08:30
- Легко обмануть: самые доверчивые знаки Зодиака08:15
- Viva la Vida. От "перемоги" до "зради" – одно публичное извинение18:09
- После ЧМ Россия пойдет в наступление на Украину?17:48
- 8 вещей, которых вы не знали о смерти16:30
- 7 болезней, которые передаются от матери14:57
- "Новый сифилис": появилась половая инфекция, вылечить которую вообще нельзя13:54
- Как получить пенсию и не умереть: Уже12 переселенцев не дожили до восстановления выплат13:35
- Почему детям отменили повторную прививку от туберкулеза12:56
- Украине грозит "принуждение к миру" - Владимир Жемчугов11:17
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- "Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"