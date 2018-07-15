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Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине

15.07.2018 21:05
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Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю, украинцы уже чувствуют ее влияние.

Хуже всего приходится метеозависимым людям.

Как следует из данных Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований, на Землю надвигается магнитная буря силой в один балл.

А через несколько дней, с 21 июля, мощность бури достигнет двух баллов.

Такое изменение могут почувствовать метеозависимые люди. У них возможны слабость, головокружение, перепады настроение.

При этом у некоторых может быть плохое самочувствие в целом.

А вот самые мощные удары магнитных бурь припадут на 21 и 29 июля. Ее сила будет составлять два балла.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, опасность, головная боль, магнитная буря
 
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