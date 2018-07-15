- В Украине усиливается болезнь-катастрофа: медики разводят руками10:24
- На Луганщине окло 90 шахтеров остались под землей из-за обесточивания10:10
- Три признания на саммите НАТО: Порошенко назвал важные моменты резолюции Альянса09:55
- Правительство будет платить юристам по 1000 долларов в час, но украинцам радоваться рано09:36
- Права и штрафы: что нужно знать велосипедистам о новых ПДД09:00
- В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения08:45
- Эксперт рассказал, почему несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Украину примет в НАТО07:45
- В Харькове задержали банду торговцев оружием из зоны ООС07:10
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- Агрессор вздрогнет: Порошенко намерен превратить 55 французских вертолетов в боевые и отдать ВСУ21:04
Три признания на саммите НАТО: Порошенко назвал важные моменты резолюции Альянса
Президент отметил важные для Украины моменты в итоговом документе саммита НАТО
Президент Украины Петр Порошенко отметил три важных момента, которые появились в итоговой резолюции саммита НАТО относительно Украины. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
"Итоговая резолюция саммита НАТО содержит несколько очень важных для Украины моментов. Первое. Украина неуклонно приближается к членству в Альянсе. Второе. Подтверждено решение Бухарестского саммита о том, что двери Альянса для Украины открыты", – заверил он.
Особо Порошенко отметил, что "все руководители стран НАТО подчеркнули, что это (членство Украины в Альянсе – Ред.) зависит от воли украинского народа. Уверен, что это разочарует некоторых скептиков, которые считают, что Украина должна спрашивать разрешения у России, пугая, что кто-то может заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины".
Еще один важный момент, по словам президента – это признание значительного прогресса реформ, которые удалось провести в Украине.
"В НАТО подтверждают, что за несколько лет Украина достигла большего прогресса, чем за все предыдущие времена. Впервые в официальных документах НАТО отмечены агрессивные действия России и содержится требование к РФ остановить агрессию и вывести войска и всех наемников с территории Украины. И самое главное: никому не удастся заблокировать интеграцию Украины в НАТО!" – резюмировал Порошенко.
Напомним, ранее глава государства подчеркнул, что агрессию России против Украины стали признавать не только на словах, но и в документах, как, например, в декларации саммита НАТО.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, саммит, НАТО, резолюция, Порошенко
- Пономарь: Накануне саммита НАТО сделан важный формальный ход
- О Крыме и Донбассе Украина и НАТО говорят «одним голосом» - Джон Керри прибыл в Украину
- Президента Украины официально пригласили на саммит НАТО
- Итоги саммита НАТО: Обама добивает Россию
- Порошенко проведет встречу с Обамой на саммите НАТО в Варшаве
- Петр Порошенко отправится в Брюссель на саммит НАТО
- На Луганщине окло 90 шахтеров остались под землей из-за обесточивания10:10
- В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения08:45
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- В «ДНР» ищут, где получить российские права22:06
- Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс21:32
- Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают20:41
- Украинские Т-72 и Т-64 будут "утюжить" врага: Украина вместо Конго отправит танки на Донбасс. ВИДЕО20:16
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ из-за «антитеррористической операции»19:51
- Новый компромат на Путина: Стрелков впервые рассказал, как российские военные брали штурмом Дебальцево19:27
- Оккупанты подрываются на собственных минах19:00
- Тимошенко и Коломойского видели вместе в отеле10:40
- В Украине усиливается болезнь-катастрофа: медики разводят руками10:24
- На Луганщине окло 90 шахтеров остались под землей из-за обесточивания10:10
- Три признания на саммите НАТО: Порошенко назвал важные моменты резолюции Альянса09:55
- Правительство будет платить юристам по 1000 долларов в час, но украинцам радоваться рано09:36
- Бесконечная любовь: самые преданные и надежные мужчины по знаку Зодиака09:23
- Права и штрафы: что нужно знать велосипедистам о новых ПДД09:00
- В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения08:45
- Сметана бессильна: Супрун рассказала всю правду об ожогах08:30
- Легко обмануть: самые доверчивые знаки Зодиака08:15
- Бесконечная любовь: самые преданные и надежные мужчины по знаку Зодиака09:23
- Сметана бессильна: Супрун рассказала всю правду об ожогах08:30
- Легко обмануть: самые доверчивые знаки Зодиака08:15
- Viva la Vida. От "перемоги" до "зради" – одно публичное извинение18:09
- После ЧМ Россия пойдет в наступление на Украину?17:48
- 8 вещей, которых вы не знали о смерти16:30
- 7 болезней, которые передаются от матери14:57
- "Новый сифилис": появилась половая инфекция, вылечить которую вообще нельзя13:54
- Как получить пенсию и не умереть: Уже12 переселенцев не дожили до восстановления выплат13:35
- Почему детям отменили повторную прививку от туберкулеза12:56
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- "Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"