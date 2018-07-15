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Украинцев оставят без любимых напитков: что происходит
15.07.2018 17:48
Стало известно, что предприятия Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg в Украине оказались под угрозой закрытия из-за проблем с очисткой питьевой воды. Выпуск продукции могут остановить на время.
Об этом заявила заместитель директора Европейской бизнес-ассоциации Светлана Михайловская 13 июля.
Она также добавила, что, по правилам безопасности, компании не могут хранить на своих фабриках хлор, а с его поставками возникли трудности. В начале июля "Киевводоканал", обеспечивающий водой жителей украинской столицы, уже заявлял о сложностях с обеззараживанием воды, что может привести к отключению централизованного водоснабжения в стране, информирует news.enovosty.com.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, напитки, Coca-Cola
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