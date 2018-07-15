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В Украине усиливается болезнь-катастрофа: медики разводят руками
На территории нашей страны зафиксирован новый случай заболевания опасной болезнью-катастрофой.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«Центр общественного здоровья МОЗ Украины информирует о четвертом случае заболевания дифтерией в Украине. Новый случай зафиксирован в Черниговской области», — говорится в сообщении.
Так, в центральную районную больницу Нежинского района был госпитализирован 11-летний мальчик с подозрением на дифтерию. Он находился дома уже пять дней., в связи с чем болезнь сумела сильно навредить ребенку.
«Пострадавшему ввели противодифтерийную сыворотку. Состояние ребенка тяжелое, мальчик сейчас находится в реанимации», — подчеркивается в тексте сообщения.
В связи с этим, по словам медиков, в ближайшее время он будет доставлен в областную реанимацию.
«В поселок, где проживает мальчик, выедет команда эпидемиологов, которая проведет обследование контактных лиц, оценит угрозы и определит, нужно ли принимать профилактическое лечение или прививки», — утверждается в тексте сообщения.
Напомним, в Украине медики зарегистрировали уже третий случай заболевания дифтерией с начала года. Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья, заболел подросток 15 лет в Киевской области.
Его диагноз уже подтвержден в лабораторных условиях. К счастью, ребенку вовремя ввели противодифтерийную сыворотку, его состояние стабильное, сейчас он находится в инфекционном отделении Киевской областной детской больнице.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, болезнь, дифтерия
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