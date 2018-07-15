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В Украине в два раза подорожают ж/д билеты: названы сроки

15.07.2018 19:20
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В Украине в два раза подорожают ж/д билеты: названы сроки

"Укрзалізниця" до 2021 года планирует повысить стоимость проезда больше, чем в два раза.

Об этом говорится в утвержденном правительством "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы".

В 2018-2019 годах поднимутся на 30%, а в 2020-2021 годах уже замедлиться на 20%. В целом, тарифы вырастут до 2,17 раз.

Тарифы на грузоперевозки также могут увеличиться на 25% ежегодно (+/- 3%) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/- 3%).

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Укрзализниця, повышение тарифов
 
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