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Во львовском кафе произошло массовое отравление

15.07.2018 13:37
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Во львовском кафе произошло массовое отравление

Во Львове отравилось девять посетителей кафе Tomash Kebab, которое находится на улице П.Кулиша. 

Такое сообщение сделало Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета.

«13 июля в 14.30 от "Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" поступила информация о госпитализации девяти человек с пищевым отравлением, которые 11 июля питались в общепите Tomash Kebab, что на улице П. Кулиша, 10», – сказано в сообщении.

Все пострадавшие – молодые люди 19-30 лет. Все они проживают во Львове или львовской области. 

На данный момент по факту происшествия было открыто уголовное дело по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины. В случае признания виновными владельцам заведения угрожает штраф, средств до полугода или ограничение свободы до трех лет. 

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Львов, отравление, кафе
 
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