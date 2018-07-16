Боевики обстреляли «Кугуар» пограничников КПВВ «Майорск»

16.07.2018 13:00

Сегодня утром боевики ОРДО обстреляли бронированный автомобиль «Кугуар» пограничников возле КПВВ «Майорск».

Пресс-центр штаба ООС сообщает: «Сегодня на дорожном коридоре „Горловка-Бахмут“ в 06:00 утра, когда начал свою работу контрольный пункт въезда/выезда „Майорск“, с временно оккупированной территории Украины был обстрелян пограничный наряд из состава Объединенных сил, двигавшийся на бронеавтомобиле „Кугуар“ к блокпосту первого оборонительного рубежа „Майорское“. В результате обстрела одна из пуль калибра 7,62 мм попала в лобовое стекло бронемашины пограничников».

Отмечается, что в ходе обстрела никто из пограничников не пострадал.

Источник: https://donpress.com