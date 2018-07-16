Из-за хлора: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo останавливают производство в Украине

16.07.2018 16:39

"Carlsberg Ukraine", "Coca-Cola Ukraine" и "PepsiCo" останавливают производство в Украине в связи с прекращением работы завода "Днепразот". Об этом рассказала заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская, передают Украинские новости со ссылкой на "Громадське радіо".

Как известно, "Днепразот" прекратил свою работу 15 июня в связи с убыточностью. Предприятие являлось производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очищения воды.

"Carlsberg Ukraine", "Coca-Cola Ukraine" и "PepsiCo" вынуждены приостановить производство, так как у них практически не осталось хлора для очистки воды. Данные предприятия не могут иметь запасы этого вещества на своей территории из-за системы безопасности.

Светлана Михайловская утверждает, что власть пока никак на данную ситуацию не отреагировала.

Источник: https://from-ua.com