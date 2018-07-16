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Из-за хлора: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo останавливают производство в Украине
"Carlsberg Ukraine", "Coca-Cola Ukraine" и "PepsiCo" останавливают производство в Украине в связи с прекращением работы завода "Днепразот". Об этом рассказала заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская, передают Украинские новости со ссылкой на "Громадське радіо".
Как известно, "Днепразот" прекратил свою работу 15 июня в связи с убыточностью. Предприятие являлось производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очищения воды.
"Carlsberg Ukraine", "Coca-Cola Ukraine" и "PepsiCo" вынуждены приостановить производство, так как у них практически не осталось хлора для очистки воды. Данные предприятия не могут иметь запасы этого вещества на своей территории из-за системы безопасности.
Светлана Михайловская утверждает, что власть пока никак на данную ситуацию не отреагировала.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, производство, остановка, Coca-Cola, хлор
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