- Интервью с Александром Вершбоу: Заявления Трампа на встрече с Путиным могут подорвать позицию НАТО10:50
- Живодеры устроили погром в харьковском мини-приюте и убили всех животных 10:30
- «2 очень мощных взрыва»: Макеевка и Донецк вздрагивают от канонады10:12
- Целая неделя шторма: синоптики предупредили о непогоде09:55
- Осторожно, мошенники: в Запорожье на деньги наказывают доверчивых потребителей коммунальных услуг09:38
- Проблемы на границе: украинцы страдают от очередей и задержек09:20
- В "ДНР" работников железной дороги срочно переводят на трехдневку08:38
- В Украине реформируют "скорую помощь": что хотят поменять07:25
- Ситуация на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие21:30
- Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине21:05
Осторожно, мошенники: в Запорожье на деньги наказывают доверчивых потребителей коммунальных услуг
В последнюю неделю жители Запорожья могли заметить в своих почтовых ящиках объявления о предоставлении услуг по передаче данных приборов учета горячей и холодной воды, газа и электроэнергии. «Первый Запорожский» решил подробнее узнать о новых услугах, которые предлагают запорожцам, передает Gazeta.zp.ua.
С недавних пор работники «Водоканала», «Теплосетей» и «Запорожьеоблэнерго» перестали ходить по квартирам запорожцев и снимать показания с приборов учета за использованные кубы и киловатты. Теперь вся ответственность за передачу показаний лежит сугубо на самих потребителях.
Показания традиционно можно передавать по телефонам, на сайте в личном кабинете и в разделе «передать показания» на официальной интернет-страничке представительства предприятий. Учитывая, что не каждый пенсионер имеет доступ к сети Интернет, а с помощью стационарного и мобильного телефона порою приходится по полдня «висеть на трубе», чтобы в итоге связаться с диспетчером, то особо предприимчивые люди решили создать для этих целей Единую Службу Приема Показаний (ЕСПП).
В телефонном режиме представитель компании заверила журналистов, что ЕСПП выступает в качестве посредника между «Водоканалом», «Теплосетями» и «Запорожьеоблэнерго».
— С помощью одного телефонного звонка или смс вы можете передать сразу все показания, а мы гарантируем своевременную передачу их за вас. Услуга платная и стоит 50 гривен в год, — рассказала представитель Службы приема показаний.
Дальше начинается самое интересное: чтобы передать показания потребитель должен составить договор с этой компанией. Для того, чтобы заключить договор менеджеры услужливо приедут к вам домой или в офис, чтобы подписать все на месте. Ни юридического адреса, ни официального сайта, ни информации о руководстве этой организации попросту нет. Диспетчеры по кругу повторяют одни и те же фразы, а при постановке «неудобных вопросов» обещают позже связать с менеджером, который, правда, дальше не выходит на связь. В конечном расчете компания получает от людей деньги и все персональные данные – адреса, телефоны, лицевые счета и прочее.
«Первый Запорожский» связался с пресс-службой «Городских тепловых сетей», «Водоканала», «Запорожгаза» и «Запорожьеоблэнерго». Во всех четырех компаниях утверждают одно – они не заключали договора с Единой Службой Приема Показаний, хотя представители этой службы действительно обращались с подобным предложением, но до заключения каких-либо официальных соглашений дело так и не дошло.
— Действительно, есть такая коммерческая фирма, которая предлагает платные услуги по коммуникации между коммунальными предприятиями и абонентами. Мы не знаем, как эта фирма будет использовать персональные данные и не берем ответственность за правильность показаний, переданных через третьих лиц. Если данные были переданы неверно или вообще не были переданы, то расчет производится исходя из среднемесячного объема потребления. Если фирма допустит ошибки, которые приведут к образованию задолженности, то есть риск лишиться субсидии. Только сам человек, передавая свои показания, может отвечать за корректность этих данных. В настоящий момент не был составлен договор между концерном и этой службой, — рассказала и.о начальника сбыта «Городские тепловые сети» Анна Юдина.
При этом неизвестным остается, какое количество людей компания уже привлекала и были ли заключены договора на оплату между ЕСПП и запорожцами. В настоящий момент нет никаких юридических гарантий, что этот сомнительный посредник вообще намерен передавать данные.
На запрос предоставить официальный комментарий в Службе пока никак не отреагировали, но в то же время есть опасения о законности сбора этой фирмой каких-либо данных и проплат с жителей Запорожья.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Запорожье, коммунальные услуги, мошенник
- В выходные дни дончан посетит выездная касса водоканала
- Путин с мертвым снегирем - новый памятник в Запорожье
- Жителей Донецка пугают "тараканом"
- Платить, чтобы сохранить свет и… душевное равновесие
- Жителей Мариуполя поощрят за оплату коммунальных услуг утеплением домов
- СМИ: Центр Луганска оцеплен, люди бегут
- «2 очень мощных взрыва»: Макеевка и Донецк вздрагивают от канонады10:12
- В "ДНР" работников железной дороги срочно переводят на трехдневку08:38
- Ситуация на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие21:30
- Порошенко выдвинул жесткое требование Кремлю 20:15
- Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов19:55
- Что изменилось за время ООС на КПВВ «Гнутово»19:08
- На базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, есть пострадавшие-полиция 17:00
- С флешмобом, но без гуляний: Как в Мариуполе День металлурга отмечали16:16
- Обратно точно не вернемся: Переселенцы обживают новые квартиры в Мариуполе (Фото)16:02
- В Донецке обещают падение местной мобильной связи 12:26
- Три знака зодиака, которые любят только себя11:12
- Интервью с Александром Вершбоу: Заявления Трампа на встрече с Путиным могут подорвать позицию НАТО10:50
- Живодеры устроили погром в харьковском мини-приюте и убили всех животных 10:30
- «2 очень мощных взрыва»: Макеевка и Донецк вздрагивают от канонады10:12
- Целая неделя шторма: синоптики предупредили о непогоде09:55
- Осторожно, мошенники: в Запорожье на деньги наказывают доверчивых потребителей коммунальных услуг09:38
- Итоги чемпионата мира по футболу09:30
- Проблемы на границе: украинцы страдают от очередей и задержек09:20
- Кот, сорвавший интервью, стал героем интернета09:08
- Какой знак зодиака самый сексуальный08:50
- Три знака зодиака, которые любят только себя11:12
- Кот, сорвавший интервью, стал героем интернета09:08
- Знаки удачи: как понять, что скоро в вашу жизнь ворвутся перемены к лучшему08:20
- Диетологи рассказали, как очистить организм от токсинов08:05
- Эта вкусная ягода нормализует артериальное давление22:15
- Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине21:05
- Ученым удалось обнаружить вирус зомбизма человека18:36
- Этот алкогольный напиток поможет избавиться от морщин18:25
- Эксперты назвали простые способы отпугивания комаров17:18
- Это популярное лакомство поможет избавиться от боли в горле14:30
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона