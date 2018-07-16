Осторожно, мошенники: в Запорожье на деньги наказывают доверчивых потребителей коммунальных услуг

16.07.2018 09:38

В последнюю неделю жители Запорожья могли заметить в своих почтовых ящиках объявления о предоставлении услуг по передаче данных приборов учета горячей и холодной воды, газа и электроэнергии. «Первый Запорожский» решил подробнее узнать о новых услугах, которые предлагают запорожцам, передает Gazeta.zp.ua.

С недавних пор работники «Водоканала», «Теплосетей» и «Запорожьеоблэнерго» перестали ходить по квартирам запорожцев и снимать показания с приборов учета за использованные кубы и киловатты. Теперь вся ответственность за передачу показаний лежит сугубо на самих потребителях.

Показания традиционно можно передавать по телефонам, на сайте в личном кабинете и в разделе «передать показания» на официальной интернет-страничке представительства предприятий. Учитывая, что не каждый пенсионер имеет доступ к сети Интернет, а с помощью стационарного и мобильного телефона порою приходится по полдня «висеть на трубе», чтобы в итоге связаться с диспетчером, то особо предприимчивые люди решили создать для этих целей Единую Службу Приема Показаний (ЕСПП).

В телефонном режиме представитель компании заверила журналистов, что ЕСПП выступает в качестве посредника между «Водоканалом», «Теплосетями» и «Запорожьеоблэнерго».

— С помощью одного телефонного звонка или смс вы можете передать сразу все показания, а мы гарантируем своевременную передачу их за вас. Услуга платная и стоит 50 гривен в год, — рассказала представитель Службы приема показаний.

Дальше начинается самое интересное: чтобы передать показания потребитель должен составить договор с этой компанией. Для того, чтобы заключить договор менеджеры услужливо приедут к вам домой или в офис, чтобы подписать все на месте. Ни юридического адреса, ни официального сайта, ни информации о руководстве этой организации попросту нет. Диспетчеры по кругу повторяют одни и те же фразы, а при постановке «неудобных вопросов» обещают позже связать с менеджером, который, правда, дальше не выходит на связь. В конечном расчете компания получает от людей деньги и все персональные данные – адреса, телефоны, лицевые счета и прочее.

«Первый Запорожский» связался с пресс-службой «Городских тепловых сетей», «Водоканала», «Запорожгаза» и «Запорожьеоблэнерго». Во всех четырех компаниях утверждают одно – они не заключали договора с Единой Службой Приема Показаний, хотя представители этой службы действительно обращались с подобным предложением, но до заключения каких-либо официальных соглашений дело так и не дошло.

— Действительно, есть такая коммерческая фирма, которая предлагает платные услуги по коммуникации между коммунальными предприятиями и абонентами. Мы не знаем, как эта фирма будет использовать персональные данные и не берем ответственность за правильность показаний, переданных через третьих лиц. Если данные были переданы неверно или вообще не были переданы, то расчет производится исходя из среднемесячного объема потребления. Если фирма допустит ошибки, которые приведут к образованию задолженности, то есть риск лишиться субсидии. Только сам человек, передавая свои показания, может отвечать за корректность этих данных. В настоящий момент не был составлен договор между концерном и этой службой, — рассказала и.о начальника сбыта «Городские тепловые сети» Анна Юдина.

При этом неизвестным остается, какое количество людей компания уже привлекала и были ли заключены договора на оплату между ЕСПП и запорожцами. В настоящий момент нет никаких юридических гарантий, что этот сомнительный посредник вообще намерен передавать данные.

На запрос предоставить официальный комментарий в Службе пока никак не отреагировали, но в то же время есть опасения о законности сбора этой фирмой каких-либо данных и проплат с жителей Запорожья.

Источник: https://from-ua.com