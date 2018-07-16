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«Победа над засухой»: поля в Крыму собираются орошать канализационными стоками

16.07.2018 15:20
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«Победа над засухой»: поля в Крыму собираются орошать канализационными стоками

На полуострове Крым не исключают, что орошать сельскохозяйственные угодья придется очищенными канализационными стоками. Как передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, такое заявление прозвучало от Владимира Паштецкого, исполняющего обязанности директора Института сельского хозяйства Крыма.

«Количество, которого может хватить на 30-40 тыс. га капельного орошения. И тогда мы бы решили вопрос и овощного производства, и развития садоводства, и виноградарства. Появилась бы вода, которую мы не у Боженьки просим, а сами можем после себя, очистив ее, дать на поля…. Вода полностью пригодна для полива. Если прямо говорить, что если бы она была не сточная, то и для питья пригодна, потому что в пределах 200-300 г минерализации – это норма и питьевой воды», - рассказал Паштецкий. 

Также он отметил, что эта разработка исследователей из Сибири уже была испытана на полуострове, и ученые считают, что с помощью специального оборудования можно очистить сточную воду и сделать ее пригодной для использования на полях. 



Теги: Донбасс, Крым, канализация, засуха, аннексия
 
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