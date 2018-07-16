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Турчинов анонсировал масштабное производство ракетных систем в Украине: оборудование уже установлено
Глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Государственное предприятие «ВИЗАР» приобрело современное оборудование, которое позволит осуществлять высокоточные, технологические функции, необходимые для производства современных ракетных систем.
Как информирует replyua.net, в пресс-службе СНБО отметили, что согласно словам Турчинова, новое оборудование было закуплено и установлено в рамках программы переоснащения украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса новой техникой. В частности, Александр Турчинов заявил: «Программа технологического переоснащения предприятий ОПК активно реализуется в этом году, и, что немаловажно, новые современные станки были закуплены заводом по прямым контрактам во исполнение решения СНБО по либерализации внешнеэкономической деятельности оборонно-промышленного комплекса». При этом он отметил, что, в соответствии с этим решением, украинские предприятия независимо от формы собственности могут закупать за рубежом техническое оборудование и необходимые комплектующие для производства мощного современного оружия без посреднической монополии государственных спецэкспортеров.
В это же время секретарь СНБО добавил: «Мы сегодня увидели цеха, где установлены новейшие технологические линии лучших иностранных производителей, позволяющих втрое увеличить объемы производства, значительно улучшить качество и обеспечить высокую точность обработки деталей, что для ракетного производства очень важно». Напоследок он сказал, что завод «ВИЗАР», как и многие другие предприятия отечественного ОПК, реализовал «очень важную и сложную задачу, полностью отказавшись от сотрудничества с российскими оборонными предприятиями».
Теги: Украина, Донбасс, Турчинов, производство, ракета
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