Турчинов анонсировал масштабное производство ракетных систем в Украине: оборудование уже установлено

16.07.2018 17:35

Глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Государственное предприятие «ВИЗАР» приобрело современное оборудование, которое позволит осуществлять высокоточные, технологические функции, необходимые для производства современных ракетных систем.



Как информирует replyua.net, в пресс-службе СНБО отметили, что согласно словам Турчинова, новое оборудование было закуплено и установлено в рамках программы переоснащения украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса новой техникой. В частности, Александр Турчинов заявил: «Программа технологического переоснащения предприятий ОПК активно реализуется в этом году, и, что немаловажно, новые современные станки были закуплены заводом по прямым контрактам во исполнение решения СНБО по либерализации внешнеэкономической деятельности оборонно-промышленного комплекса». При этом он отметил, что, в соответствии с этим решением, украинские предприятия независимо от формы собственности могут закупать за рубежом техническое оборудование и необходимые комплектующие для производства мощного современного оружия без посреднической монополии государственных спецэкспортеров.



В это же время секретарь СНБО добавил: «Мы сегодня увидели цеха, где установлены новейшие технологические линии лучших иностранных производителей, позволяющих втрое увеличить объемы производства, значительно улучшить качество и обеспечить высокую точность обработки деталей, что для ракетного производства очень важно». Напоследок он сказал, что завод «ВИЗАР», как и многие другие предприятия отечественного ОПК, реализовал «очень важную и сложную задачу, полностью отказавшись от сотрудничества с российскими оборонными предприятиями».