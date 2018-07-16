- Украина готовит ответ на задержания Россией судов в Азовском море21:50
- Обещание Кремля по Украине и улучшение отношений: итоги встречи Трампа и Путина21:33
- 18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание21:15
- Путин сделал громкое заявление относительно транзита российского газа через Украину21:00
- Войска РФ в Крыму привели системы ЗРК С-400 «Триумф» в боевое положение20:48
- Отказ от мелочи: куда украинцам девать оставшиеся монеты20:30
- В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений20:10
- «Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов18:55
- Стало известно, сколько будут отдыхать украинцы в августе18:40
- Порошенко: Россия готовит военную операцию в Азовском море и атаку на Мариуполь18:00
Украина готовит ответ на задержания Россией судов в Азовском море
Число задержанных российскими пограничниками в Азовском море для осмотра судов ежедневно растет и уже составляет 148 единиц.
Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил: «Каждый день АМПУ фиксирует задержание спецслужбами Российской Федерации судеов для осмотра, которые направляются из/в порты Мариуполь и Бердянск.
Все данные передаются Министерством инфраструктуры в МИД. Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, которые работают в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов. Так дальше не может продолжаться. Необходимо в кратчайший срок сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия Российской Федерации».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, судно, задержание
- Мариупольский ледокол спасает в Азовском море украинский сухогруз
- Донбасс попал в Еврорегион
- Азовское море начало вскрываться ото льда (ФОТО)
- В Азовском море четверо суток искали рыбака
- Автомобилисты пытаются привлечь внимание к экологическим проблемам Азовского моря
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- 18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание21:15
- В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений20:10
- «Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов18:55
- Порошенко: Россия готовит военную операцию в Азовском море и атаку на Мариуполь18:00
- В Доброполье на шахте загорелась лента конвейера17:18
- «Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал16:58
- Никакой амнистии для преступников: Аваков озвучил "красные линии" по Донбассу16:20
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово16:00
- Под Докучаевском и Горловкой боевики «ДНР» понесли потери из-за пьянства13:38
- Боевики нарастили число обстрелов на Донбассе: ранен боец ВСУ12:00
- Украина готовит ответ на задержания Россией судов в Азовском море21:50
- Обещание Кремля по Украине и улучшение отношений: итоги встречи Трампа и Путина21:33
- 18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание21:15
- Путин сделал громкое заявление относительно транзита российского газа через Украину21:00
- Войска РФ в Крыму привели системы ЗРК С-400 «Триумф» в боевое положение20:48
- Отказ от мелочи: куда украинцам девать оставшиеся монеты20:30
- В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений20:10
- Назван способ отсрочить появление седых волос19:50
- Трамп и Путин завершили встречу тет-а-тет19:32
- Трамп рассказал Путину правду о США и РФ19:20
- Назван способ отсрочить появление седых волос19:50
- Названы домашние вещи, от которых срочно нужно избавляться12:20
- Врачи рассказали, как меньше потеть11:28
- Три знака зодиака, которые любят только себя11:12
- Кот, сорвавший интервью, стал героем интернета09:08
- Знаки удачи: как понять, что скоро в вашу жизнь ворвутся перемены к лучшему08:20
- Диетологи рассказали, как очистить организм от токсинов08:05
- Эта вкусная ягода нормализует артериальное давление22:15
- Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине21:05
- Ученым удалось обнаружить вирус зомбизма человека18:36
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают