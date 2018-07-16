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В Киеве начнут отключать должников от канализации
В ПАО «АК Киевводоканал» подтвердили, что закон дает право коммунальным предприятиям ограничивать доступ должников к канализации. Соответственно, это подтверждает факт, что летом 2018 года комунальщики отключать от канализации жителей многоэтажек в Киеве за долги, передает golos.ua.
Об основаниях для отключения дома от канализации сообщили в информационном управлении ПАО «АК Киевводоканал».
В тексте ответа говорится, что взаимоотношения потребителей коммунальных услуг и коммунальных предприятий, которые эти услуги поставляют, базируются на договорных началах. Данный принцип внедрен нормами закона «О жилищно-коммунальных услугах» от 09.11.2017 № 2189-VIII.
«Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 09.11.2017 № 2189-VIII (далее - Закон) предусмотрено, что отношения между участниками отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг осуществляются исключительно на договорных началах. Договорные отношения, которые возникают между исполнителями коммунальных услуг и потребителями, регламентируются также нормами общего законодательства, в частности Гражданским кодексом Украины (далее - ГК Украины) и вполне согласуются с нормами специального законодательства. Частью 3 ст. 12 закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» установлено, что ответственность сторон за невыполнение условий договора является существенным условием договора о предоставлении коммунальных услуг. Договор является обязательным для исполнения сторонами в соответствии со ст. 629 ГК Украины», – говорится в официальном ответе «Киевводоканала».
В том же тексте указано, что «Киевводоканал» может воспользоваться правом ограничивать доступ к услуге, если у ее потребителя есть долги.
«Подчеркиваем, что подп. 4 п. 4.3 Договора предусмотрено право исполнителя (Общества) услуг на ограничение услуг при наличии задолженности потребителя. Предусмотрено в договорах такое право на ограничение услуг, связано исключительно с невыполнением потребителем обязательств по своевременной оплате за потребленные услуги. Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» в новой редакции вступит в силу с 1 января 2019 года, а в настоящее время действующим законодательством Украины и условиями договоров не предусмотрено право потребителя безвозмездно использовать услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения. В то же время, в водоканале не имеет правовых оснований для предоставления потребителям бесплатных услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу», – уточнили в коммунальной структуре.
Ранее стало известно, что киевлянам, которые не платят за водоснабжение и водоотвод, «Киевводоканал» начал перекрывать канализацию.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Киев, долг, канализация
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