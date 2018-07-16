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В Украине реформируют "скорую помощь": что хотят поменять
Минздрав опубликовал концепцию реформирования экстренной помощи. На следующей неделе ведомство подаст концепцию в Кабмин
Концепция реформы экстренной помощи в Украине рассчитана на пять лет – с 2018 по 2022 год. Помощь станет качественней и доступней, утверждают в Минздраве, а работник "скорой" будет получать достойную зарплату. В частности, всех медработников экстренной помощи переобучат. В стране появятся медицинские техники и парамедики.
Сайт "Сегодня" узнавал, что может поменяться в экстренной помощи и что это даст украинцам.
Зачем реформировать экстренную помощь
Украина на втором месте по смертности в мире, отмечают в Минздраве. Основные причины– заболевания системы кровообращения, ДТП и несчастные случаи. Принципиальной проблемой при этом остается слабость экстренной медпомощи, говорится в пояснительной записке к Концепции. Также у нас в стране 80% пострадавших в авариях умирает вне больницы – их не успевают довезти.
Шансы украинца на то, что в случае несчастного случая или сердечного приступа его спасут, минимальны, поскольку вероятность выжить и не стать инвалидом зависит от того, как быстрого пострадавшего доставят в больницу. Украинская "скорая" добирается до места происшествия до 10 минут. В селах на каждый пятый вызов медбригада приезжает менее, чем за 20 минут. Такие показатели могут быть даже занижены – четкого контроля выездов бригад нет. Для этого нужно, чтобы "скорые" были оборудованы GPS-навигацией и взаимодействовали с оперативно-диспетчерскими информационными системами.
Догоспитальная помощь, лечение в больнице и реабилитация в Украине малоэффективны, отмечается в документе.
В Украине обучают спасателей, полицейских первой медпомощи, но их подготовка плохая. Во-первых, нет органа, который контролировал бы качество обучения, нет сертификации учебно-тренировочных центров и оценки навыков слушателей курсов. А добровольца, который оказывает первую помощь, пострадавший или его родственники могут запросто засудить, если он не спасет человека.
Сами бригады "скорой" в стране подготовлены по старым программам. В основном к пострадавшему выезжают медсестра, фельдшер и водитель. При экстренной ситуации их опыта, навыков и физподготовки может не хватить. К тому же, зарплаты работников экстренной помощи одни из самых низких.
Дефибрилляторы и жгуты появятся в людных местах
Полицейские и спасатели будут сертифицироваться. Минздрав хочет создать реестр людей, которые имеют такую сертификацию. Их будут регулярно обучать для поддержания навыков и продления сертификатов. Сертификаты обязаны будут иметь водители, машинисты, проводники и кондукторы общественного транспорта, воспитатели, учителя и преподаватели.
Получить сертификат на предоставление первой помощи сможет каждый желающий.
В людных местах должны появится дефибрилляторы и жгуты. В частности, Минздрав предлагает, чтобы дефибрилляторы и жгуты в обязательном порядке были на больших станциях общественного транспорта.
Еще в ведомстве предлагают создать национальный колл-центр – бесплатную горячую линию, куда украинцы смогут звонить за советом врача. А чтобы уменьшить количество выездов бригад "скорой" на несрочные вызовы, у диспетчера будет возможность переключать звонок на национальный колл-центр или на врача, с которым человек подписал декларацию. К слову, более 70% вызовов экстренной помощи – это выезды, которые не требуют срочного вмешательства доктора. Также диспетчеры на "103" смогут предоставлять консультацию свидетелю происшествия. Для этого их будут переобучать.
Фельдшеров, водителей и медсестер заменят
На вызов будет выезжать "скорая", которая находится ближе всего к месту происшествия. Автомобиль с бригадой медиков отправится на вызов на протяжении нескольких секунд после получения звонка. Для этого создадут центральный информационный узел обмена данными и на всех машинах экстренной помощи установят GPS.
Диспетчеры будут знать о состоянии каждого вызова и местонахождении каждого автомобиля "скорой".
Сейчас бригады экстренной медицинской помощи делятся на врачебные и фельдшерские. Во врачебной бригаде работают врач, фельдшер, медсестра и водитель. В фельдшерской бригаде – фельдшер, медсестра и водитель. Последних большинство.
После реформы в бригаде будет экстренный медицинский техник и два парамедика. При отдельных случаях к ним может присоединиться врач медицины неотложных состояний. Экстренный медтехник будет отвечать за вождение машиной "скорой" и иметь квалификацию для догоспитальной базовой помощи. Парамедик – медработник, который представляет расширенную догоспитальную медпомощь. А врач неотложных состояний – медик, который оказывает полный спектр помощи пациенту в больнице. Врачебные бригады останутся. Они будут выезжать на вызовы, которые требуют вмешательства врача.
Минздрав также хочет создать Агентство экстренной медицины. Оно будет отвечать за подготовку и сертификацию специалистов для экстренной медпомощи. Ведомство обещает работникам "скорой" конкурентную зарплату. Для этого нужно создать тарифы на медуслуги и препараты при неотложных состояниях. По этим тарифам Минздрав будет финансировать экстренную помощь. То есть, "скорая" останется бесплатной.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, скорая помощь, реформы
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